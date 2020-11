'Corona of niet, Belgische topclub boekt gigantische omzet en heeft daar meteen groots plan mee'

Het zijn zeker geen makkelijke tijden voor de Belgische clubs. Hier en daar waren er al financiële moeilijkheden, de coronacrisis hakt er nog eens extra diep op in. Maar het is niet overal even pijnlijk.

Zo is er KRC Genk, dat een ongezien budget draait van liefst 127 miljoen euro afgelopen seizoen en daardoor heel wat winst maakt. Nieuw trainingscomplex Uiteraard spelen ook de verkoop van sterkhouders als Trossard, Berge en Malinovskyi daarin een rol, maar toch: het zijn knappe cijfers. Volgens Het Laatste Nieuws hebben de Limburgers bovendien ferme plannen over wat ze willen doen met het geld. Zo zouden ze naast het stadion een nieuw trainingscomplex willen neerpoten dat er tegen 2023 al zou moeten staan.