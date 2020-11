Faes ziet leeftijdsgenoten doorschuiven en blijft zelf geduld bewaren: "Als tijd rijp is, zal mijn kans wel komen"

Wout Faes is bezig aan een sterk seizoen bij Reims en is één van de betrouwbare pionnen in de nationale beloftenploeg. Toch zijn het zijn ploegmaats achterin die al eens geselecteerd werden voor de Rode Duivels, hij nog niet. Faes wacht geduldig zijn moment af.

"Als er jongens van de Rode Duivels terugkeren naar de beloften zijn we uiteraard allemaal benieuwd hoe het er bij de grote jongens aan toe gaat. Natuurlijk kriebelt het ook bij mij", erkent Faes wel in Het Nieuwsblad. "Maar dat er al zoveel jongens werden opgeroepen toont ook aan dat Roberto Martinez onze prestaties volgt en dat hij rekening houdt met ons."

Dan moet het een kwestie van tijd zijn eer Faes zelf aan de beurt is. Toch? "Of de bondscoach al contact heeft opgenomen met mij? Nee. Ik moet nu gewoon blijven werken", houdt de 22-jarige verdediger zich voor. "Als de tijd rijp is, zal ook mijn kans wel komen."

Het doet deugd om meteen zoveel te kunnen meedoen - Wout Faes

Zijn transfer naar Reims is alleszins een succes gebleken. "Het doet deugd om meteen zoveel te kunnen te kunnen meedoen. De ploeg liet van in het begin horen dat het plan was om mij veel te laten spelen, maar uiteindelijk moet je je plaats nog altijd zelf afdwingen."

Vorig seizoen zat hij nog in Oostende en daar waren bij momenten toch ook kritische geluiden te horen over hem. "Natuurlijk deed dat iets met me. Maar ik denk niet dat ik er mijn prestaties ooit door heb laten beïnvloeden. Ik sta mentaal sterk genoeg in mijn schoenen en uiteindelijk word je van die kritiek alleen maar sterker."