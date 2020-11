Is Christian Eriksen nog altijd bedreiging nummer 1 bij Denemarken?

Christian Eriksen is misschien wel de man die we moeten in de gaten houden bij Denemarken als ze woensdagavond spelen in Leuven tegen de Rode Duivels. Of niet?

In januari verliet Christian Eriksen Tottenham na zeven seizoenen en koos voor een avontuur bij Internazionale in Italië. De man met 102 caps voor Denemarken heeft sindsdien problemen om zich te laten zien bij de Milanezen en de 28-jarige middenvelder speelt zelfs niet altijd meer mee bij de zwalpende club. Drie goals en vier assists in 26 wedstrijden? Dat rendement is simpelweg te laag voor Eriksen. Maar: bij zijn nationale ploeg pakt de mayonaise wél nog. In zijn laatste vijf interlands scoorde hij liefst vijf doelpunten en dat wil hij ook tegen de Rode Duivels graag gaan doen.