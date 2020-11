Ploegmaat van Leicester City onder de indruk: "Enorm veel geld neergeteld, maar Tielemans is elke eurocent waard"

Youri Tielemans was al langer een voortrekker bij Leicester City, maar nu is het jeugdproduct van RSC Anderlecht dat ook in het shirt van de Rode Duivels. Kasper Schmeichel is alvast onder de indruk van zijn ploegmaat.

Kasper Schmeichel zal zijn landgenoten waarschuwen. Niet alleen pakweg Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku moeten in de gaten gehouden worden. De Denen zullen ook Youri Tielemans niet uit het oog verliezen. Sinds zijn transfer van AS Monaco naar Leicester City is het jeugdproduct van RSC Anderlecht helemaal opengebroken. Niet alleen bij the Foxes, maar ook in het shirt van de Rode Duivels gedraagt de 23-jarige middenvelder zich als een leider. 45 miljoen euro "Youri is enorm gegroeid sinds hij bij Leicester City is aangekomen", heeft ook Kasper Schmeichel gezien in Het Laatste Nieuws. "Mijn club heeft enorm veel geld (45 miljoen euro, nvdr.) neergeteld voor hem, maar Tielemans is elke eurocent waard."