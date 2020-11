Courtois reageert heftig op uitspraken van Barça-directeur: "Ik had géén overeenkomst"

Thibaut Courtois kan niet lachen met de uitspraken van Javier Bordas. De voormalige directeur van FC Barcelona claimt namelijk een akkoord te hebben gehad met onze nationale nummer één.

De uitspraken dateren van deze week, maar Javier Bordas sprak over het verleden. De voormalige directeur van FC Barcelona claimt dat hij een akkoord had om Thibaut Courtois in 2014 naar Camp Nou te halen, maar uiteindelijk voor Marc-André ter Stegen koos.

"Het is niet waar dat ik een overeenkomst had met Barça", weerlegt Courtois de uitspraken in Marca. "Op dat moment werd ik door Chelsea FC verhuurd aan Atlético Madrid. Ik wist op voorhand dat ik na het seizoen terug zou keren naar Londen. Het was ook mijn bedoeling om daar te spelen."

Iedereen weet dat het altijd mijn droom is geweest om voor Real Madrid te spelen

Courtois is geïrriteerd omdat de uitspraken van Bordas heftig opgepikt worden door de fans van De Koninklijke. "Iedereen weet dat het altijd mijn droom is geweest om voor Real Madrid te spelen. Ik wil ook niet verder reageren over wat mensen over me zeggen in de kranten."