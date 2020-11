Doku trapt op paal en kan Rennes niet helpen, PSG gaat onderuit

In de Jupiler Pro League stonden vanavond nog geen wedstrijden op het programma, maar in de Ligue 1 werd er al gevoetbald.

Stade Rennes 0 - 1 Girondins de Bordeaux

Het dipje van Stade Rennes blijft maar duren. Jérémy Doku viel iets voor het uur in, maar kwam niet verder dan een schot op de paal.

AS Monaco 3 - 2 PSG

AS Monaco en PSG hielden elkaar lang in evenwicht, maar in de slotfase kreeg de thuisploeg een strafschop. Neymar begon op de bank en viel pas op het uur in.