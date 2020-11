Nederlander met Belgische roots verlengt contract bij Leeds United

De 21-jarige Pascal Struijk mocht dit seizoen al een paar keer in actie komen voor de eerste ploeg van Leeds United. Zo speelde hij al 4 wedstrijden in de Premier League. Zijn goede prestaties leveren nu een nieuw contract op bij de Engelse club.

Struijk, geboren in Deurne (Antwerpen), heeft een nieuw contract getekend tot en met 2024. Leeds United maakte het nieuws zelf bekend op haar officiële website. Struijk zelf is zeer tevreden met zijn nieuw contract. "Het geeft mij vertrouwen dat de club in mij gelooft", aldus de Nederlander.

