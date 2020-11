Na twee goals en comebackzege: Romelu Lukaku reageert kritisch en voelt zich geen leider

Na zijn sterke interlands gaat Romelu Lukaku ook op clubniveau gewoon door met doelpunten maken. Hij was goed voor twee stuks tegen Torino. Dat kwam verrassend genoeg wel 0-2 voor. Mede dankzij Lukaku boog Inter de achterstand nog om in een overwinning.

Daar zou een mens al eens van gaan zweven, maar niet Romelu Lukaku. Die stoorde er zich voor de camera's van DAZN aan dat het allemaal niet wat vlotter was gelopen. "In alle eerlijkheid: we waren niet goed. We zouden het niet zo moeilijk mogen hebben. We hebben slecht gespeeld. We zaten in de problemen en misten grinta. Nadien zijn we alsnog opgestaan en hebben we nog gewonnen", concludeerde Lukaku.

Veel ervaren spelers

Hij was diegenen die met de 2-2 en 3-2 echt vorm gaf aan de comeback. Lukaku toonde zich eens te meer de leider bij Inter. Toch? "Ik hou er niet echt van om een leider genoemd te worden. Hier lopen zo veel ervaren spelers rond. Ik ben een speler die het team wil helpen, maar we moeten echt beter doen."

Een opmerkelijke uitspraak voor een speler van een ploeg die net met twee doelpunten verschil gewonnen had. "Ik probeer altijd te verbeteren om een kampioen te worden en prijzen te pakken. Dat is mijn motivatie."