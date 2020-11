🎥 Serie A: Lukaku helpt Inter met 2 goals en 2 assists uit benarde situatie, verrassing Sassuolo pakt (even) de leiding

Het was een drukke zondagnamiddag in de Serie A en eentje waar Inter Milaan met de schrik vrij kwam. Mede dankzij Romelu Lukaku werd een scheve situatie rechtgezet tegen Torino. Het verrassende Sassuolo pakt de leiderspositie.

Inter keek na een dik uur tegen een dubbele achterstand aan, maar Romelu Lukaku redde de meubelen voor zijn werkgever. Hij assisteerde Sanchez bij de 1-2, maakte een assist van Sanchez af voor de gelijkmaker en zette Inter op voorsprong vanop de penaltystip.

De veilige 4-2 bood hij op een presenteerblaadje aan bij Lautaro Martinez. Radja Nainggolan kreeg een korte invalbeurt bij Inter, dat met 15 op 24 op een voorlopige vijfde plaats komt.

Sassuolo of Milan aan de leiding?

De leiderspositie is in handen van Sassuolo, dat met 0-2 ging winnen op het veld van Hellas Verona. Roma was in de eerste helft (3-0) al klaar met Parma na goals van Mayoral en Mkhitaryan (2x). 3-0 was ook de eindstand.

Roma komt op gelijke hoogte met Milan. AC moet zondagavond aan de bak tegen Napoli en kan de leidersplaats overnemen van Sassuolo.

22/11/2020 12:30 Fiorentina - Benevento 0-1 22/11/2020 15:00 Inter Milaan - Torino 4-2 22/11/2020 15:00 AS Roma - Parma 3-0 22/11/2020 15:00 Sampdoria - Bologna 1-2 22/11/2020 15:00 Hellas Verona - Sassuolo 0-2 22/11/2020 18:05 Udinese - Genoa 1-0 22/11/2020 20:45 Napoli - AC Milan -