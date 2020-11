Vuisten op training, kopstoot in de match: frustraties nemen de bovenhand bij Arsenal

Na de 0-3 nederlaag tegen Aston Villa voor de interlandbreak is Arsenal er tegen Leeds United (0-0) niet in geslaagd om aan te knopen met een overwinning. Een uiterst domme rode kaart van Nicolas Pépé met nog 40 minuten op de klok hypothekeerde de winstkansen.

"Onacceptabel", zo noemde Arsenal-manager Mikel Arteta de kopstoot van Nicolas Pépé. Na de match gaf de Spanjaard aan dat hij zijn winger de levieten ging lezen. Het zijn frustrerende tijden voor Arteta door de 1 op 6, de elfde plaats in het klassement en de strubbelingen in de kleedkamer.

Want vorige week was er nog een incident. David Luiz en Dani Ceballos kwamen tot een handgemeen op training. Arteta stoorde zich niet alleen aan het voorval, maar ook aan het feit dat het zo gemakkelijk in de pers geraakte.