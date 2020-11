Losada trok tactisch aan het langste eind tegen Kompany: zo leg je Anderlecht lam

Vincent Kompany (34 jaar) stond zondag tegenover Hernan Losada (38 jaar). De Argentijn droogde op tactisch gebied zijn generatiegenoot af. Beerschot kwam met een duidelijk plan op het veld, terwijl dat bij Anderlecht niet te zien was.

"We wonnen van een ploeg met op papier betere spelers", zei Losada na de match. Dat zou in principe waar moeten zijn, maar daar was niets van te zien op het veld. Dat kwam omdat de spelers van Beerschot tot in de puntjes wisten hoe ze de sterke punten van Anderlecht konden lam leggen.

Coulibaly vrije man

Tom Pietermaat haalde Percy Tau uit de match. Losada gaf Tissoudali en Holzhauser de opdracht om de vleugelbacks van paars-wit af te dekken. Gevolg was dat noch Lawrence, noch Murillo enig gevaar betekenden. Murillo is de man die de voorbije weken het meest in de aanvallen betrokken werd, maar kreeg geen ruimte.

Suzuki ging dan weer druk zetten op de centrale man in balbezit. Het hielp Kompany natuurlijk ook niet dat Peter Zulj in zijn oude gewoonte van alle beschikbare ballen terug te spelen naar zijn eigen verdediging. Zelfs als er ruimte was om te draaien en op te rukken. Zo werd het Coulibaly wel heel makkelijk gemaakt.

Vleugelbacks niet mee in opbouw

Slim gezien van Losada om van hem de vrije speler te maken. Sanusi en Pietermaat hielden Lokonga en Zulj - zover dat nodig was - wel onder controle en Coulibaly kon geregeld mee doorschuiven. Anderlecht vond er geen antwoord op.

De vleugelbacks van Anderlecht afdekken was de sleutel. Toen zij niet in de opbouw betrokken konden worden, was er te weinig beweging om het spel van achteruit op te bouwen. En de spelers zelf hebben niet de flexibiliteit om daar oplossingen voor te vinden. Enkel in het laatste kwartier, toen ze zonder nadenken naar voor trokken, was er beterschap te zien. Is het keurslijf te strak? In ieder geval gaan nog coaches gezien hebben hoe je Anderlecht, op simpele manier, kan lamleggen.