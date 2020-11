Lucien Favre: "Club Brugge was heel gevaarlijk in de heenwedstrijd"

Borussia Dortmund kan dinsdag een stevige optie nemen op overwintering in de Champions League. Lucien Favre blijft echter op zijn hoede voor Club Brugge. Dat liet de Zwitserse coach van de Borussen maandag weten op de persconferentie.

Met zes op negen staat Borussia Dortmund voorlopig aan de leiding in de poule. Drie weken geleden waren ze een maatje te groot voor Club Brugge in het Jan Breydelstadion. "Vergeet niet dat Club Brugge ook enkele goede kansen heeft gekregen in die westrijd. Het werd een 0-3, maar dat zegt niet alles."

En dus verwacht de coach van Meunier, Hazard en Witsel geen walk in the park dinsdagavond, ondanks het feit dat Club Brugge naar zijn beste vorm zoekt. "We zullen ons heel goed voorbereiden op deze partij. We moeten uiterst geconentreerd blijven, want dit Club Brugge is een heel sterk team."

Mogelijk maakt de 16-jarige Youssoufa Moukoko tegen Club zijn debuut in de Champions League. Is dat het geval, dan wordt Moukoko de jongste speler ooit in de geschiedenis van de Champions League. Afgelopen weekend mocht het toptalent voor het eerst invallen in de Bundesliga.