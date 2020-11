Noors sprookje à la Leicester: van tweede klasse naar de landstitel in drie jaar tijd

De Noorse competitie is nog vijf speeldagen verwijderd van het einde, maar de winnaar is nu al bekend. Bodo Glimt mag zich voor het eerst in het 104-jarige bestaan van de club landskampioen noemen.

Op recordkoers

Wat de titel zo bijzonder maakt is dat Bodø in het seizoen 2016/17 nog in de Noorse tweede klasse uitkwam. Eén seizoen later kon de degradatie maar net verijdeld worden, maar in het derde seizoen in eerste klasse is er dus de titel.

Nu de titel binnen is kan de club aan enkele records beginnen denken. Met 4 op 15 zou de club een nieuw puntenrecord neerzetten en ook het doelpuntenrecord -ze moeten nog tweemaal scoren- is binnen handbereik.