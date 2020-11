Dromen zijn géén bedrog voor Mbokani: "Ik werd kampioen met elke Belgische club waar ik gespeeld heb, dus..."

Dieumerci Mbokani is momenteel nog op zoek naar zijn vorm van de voorbije jaren, maar dat wil niet zeggen dat de Congolees de lat lager wil leggen. Integendeel: op zijn vijfendertigste heeft hij nog enkele doelen.

We lieten het eerder al weten: Dieumerci Mbokani denkt nog lang niet aan stoppen. “Ik voel me momenteel nog net hetzelfde als toen ik destijds voor Standard of RSC Anderlecht voetbalde”, aldus de Congolees in Het Laatste Nieuws.

“Ik heb nog enkele doelen in mijn hoofd”, glimlacht de spits van de Great Old. “Alles blijven spelen en blijven scoren. En titels pakken! Waarom niet? Ik werd kampioen met elke Belgische club waar ik heb gespeeld. Dat wil ik ook met Antwerp FC.”

Stel je voor dat ik met Congo naar het WK kan. Dat is nog nooit gebeurd

Maar ook op internationaal vlak heeft Mbokani - hij kondigde onlangs zijn rentree bij de Congolese nationale ploeg aan - nog één groot doel. “Stel je voor dat ik met Congo naar het WK kan. Dat is nog nooit gebeurd. Dat zou misschien het mooiste cadeau in mijn carrière zijn.”