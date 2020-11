Zo loodst Losada Beerschot naar de top: "Dat is superbelangrijk"

Hernan Losada is verantwoordelijk voor dé revelatie van het seizoen. Beerschot is een genot om naar te kijken en draait vlot mee in de bovenste regionen van het klassement. "Communicatie is superbelangrijk", verklapt de Argentijn één van zijn geheimen.

Hernan Losada maakt er een zaak van om zijn spelers in de eigen taal aan te spreken. “De voertaal in de groep is Engels”, aldus de Argentijnse oefenmeester in Het Laatste Nieuws. “Maar apart spreek ik hen graag aan in de eigen taal.” Losada spreekt Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans en is van plan om ook de Duitse taal te leren. “Communicatie is superbelangrijk. Bovendien heb je niet altijd een half uur tijd om iets uit te leggen.” Te veel info geven of iets te ingewikkeld maken kan voor misverstanden zorgen “Ik wil kort en duidelijk zijn”, besluit Losada. “Te veel info geven of iets te ingewikkeld maken kan voor misverstanden zorgen. Al geef ik mijn spelers ook graag zelf de verantwoordelijkheid. Het is niet de bedoeling om er PlayStation-robots van te maken.”