Club Brugge onder het vergrootglas van Jan Ceulemans: over Noa Lang, de opvolger van Wesley, het thuisvoordeel en... "de competitie is tenminste spannend nu"

Club Brugge staat na dertien speeldagen alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League (Charleroi kan via een inhaalmatch nog op gelijke hoogte komen), al stomen ze niet als een pletwals door de competitie. "Ze staan waar ze staan, maar we verwachten misschien iets meer", aldus Jan Ceulemans.

Aan de leiding staan en toch verwachten de mensen nog meer van je elftal. Eigenlijk is het een compliment voor het Club Brugge van Philippe Clement. "Welke trainer wil er niet eerst staan", opende Jan Ceulemans het gesprek op gevatte wijze. We vroegen hem of dit de minst goede periode was van Club onder Clement.

"Elke grote club rekent op enkele 'grote mannen' die het moeten doen en die de ploeg moeten laten voetballen. Draaien zij wat minder, dan draait de ploeg wat minder. Maar Clement wees er nog op dat ze wel het op een na hoogste aantal doelpunten hebben gemaakt. Al beseffen ze natuurlijk wel dat dit niet hun topniveau is. Het is zo slecht nog niet, alleen verwachten we er allemaal misschien ietsje meer van. Het kan alleen maar beter gaan", aldus Ceulemans, die langer dan een decennium het mooie weer maakte bij blauw-zwart.

Covid en spanning

"Ook voor de competitie is het geen slechte zaak. Nu het niveau niet elke week top is, is er tenminste veel spanning. En we mogen ook niet vergeten dat dit een bijzonder jaar is. Ik heb de indruk dat de grote ploegen meer lijden onder die lege stadions. De spelers van pakweg Anderlecht of Club zijn het gewend om voor 20.000 à 25.000 toeschouwers te spelen. Ze krijgen dat extra duwtje en hebben de sfeer mee. Bij clubs die voor gemiddeld 2.000 fans spelen is het verschil wat kleiner."

Club heeft nog geen ideale vervanger gevonden voor Wesley.

Een van de punten waar het beter kan bij de landskampioen is voorin. "Dat is niet alleen het probleem van vandaag. Na Wesley zijn ze op zoek gegaan naar een ideale vervanger en die hebben ze nog steeds niet gevonden", merkte Ceulemans op. Al vindt hij het ook een vertrouwenskwestie.

Noa Lang

"Een spits heeft nóg meer vertrouwen nodig dan een speler op eender welke andere positie. Als je om de twee weken van spits verandert en die brengt het dan niet, dan is hij al snel het vertrouwen kwijt. Ik zou iemand vijf of zes weken laten staan. Als hij het dan niet brengt, kan niemand achteraf zeggen dat hij niet voluit zijn kans heeft gekregen", aldus 'de Caje'.

De speler die Club dezer dagen wat 'schwung' geeft, is nieuwkomer Noa Lang. De Nederlander valt in de smaak bij Ceulemans. "Hij krijgt elke week kansen en zit nu toch al aan enkele goals, waaronder die mooie omhaal van verleden weekend. Hij komt van Ajax, dus die technische bagage en die opleiding heeft hij mee gehad. Het is een talent en hij kan nog veel groeien."