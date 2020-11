Rondje op het Kampioenenbal: teerling is geworpen in groep E, Barça kan eindelijk terug winnen en Lazio duwt Club Brugge nog een beetje dieper

Club Brugge ging vanavond met de billen bloot in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Maar ook in een pak andere stadions werd vanavond gevoetbald. Een overzicht.

Stade Rennes 1 - 2 Chelsea FC

Chelsea ging vanavond niet zonder moeite winnen in Frankrijk. Stade Rennes - met Jérémy Doku in de basis - leek in de slotminuten op weg naar een punt, maar Olivier Giroud zorgde in extremis voor de Londense overwinning.

FC Krasnodar 1 - 2 Sevilla FC

Groep E is bij deze bijna helemaal beslist. Chelsea en Sevilla FC beslissen onder elkaar wie de groepswinst pakt, terwijl Krasnodar en Stade Rennies moeten uitvechten wie mag overwinteren in de Europa League.

SS Lazio 3 - 1 Zenit FC

Door de Italiaanse overwinning wordt het héél moeilijk voor Club Brugge om in het voorjaar van 2021 Champions League te spelen. Zenit blijft steken op één punt en telt zo nog steeds drie eenheden minder dan blauw-zwart.

Dynamo Kiev 0 - 4 FC Barcelona

FC Barcelona doet in Europa wat in Spanje niet lukt: winnen. Sergino Dest, twee doelpunten van Martin Braithwaite en een spreekwoordelijke kers van Antoine Griezmann geven de Catalanen een plaats in de volgende ronde. Voor Dynamo Kiev blijft enkel nog de strijd voor de Europa League over.

Juventus FC 2 - 1 Ferencvaros

De Oude Dame kwam al snel op achterstand, maar Cristiano Ronaldo zette de scheve situatie nog voor de koffie recht. Juventus had tot de laatste minuut van de wedstrijd nodig om te scoren én zich te kwalificeren.

Manchester United 4 - 1 Istanbul Basaksehir

The Red Devils deden vanavond wat van hen wordt verwacht op Old Trafford en zetten op die manier PSG en RB Leipzig onder druk. Bruno Fernandes was de man van de wedstrijd met twee doelpunten.

PSG 1 - 0 RB Leipzig

PSG moest vanavond winnen om uitzicht te houden op de Beker met de Grote Oren. Een vroeg doelpunt van Neymar bleek uiteindelijk genoeg voor de zege. PSG en Leipzig volgen op drie punten van Manchester United.