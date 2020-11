Nieuwkomer is onder de indruk in Deurne-Noord: "Je voelt aan alles dat Antwerp een topclub is"

Nana Ampomah moet voor onvoorspelbaarheid zorgen op de flanken bij Antwerp FC. De Ghanees wil zich tonen na een Duits avontuur. Zijn ambities zijn alvast torenhoog.

Nana Ampomah was in het shirt van Waasland-Beveren een gesel voor mening verdediger. De viervoudig Ghanees international versierde een transfer naar Fortuna Düsseldorf, maar daar verliep het niet altijd even vlot.

“Ik kwam er aan met een blessure en was meteen twee maanden uit”, doet Ampomah zijn verhaal in Het Laatste Nieuws. “Daardoor liep ik de hele tijd achter de feiten aan. Ik heb dan ook niet het gevoel dat ik mislukt ben. Ik kreeg gewoon veel te weinig speelkansen.”

Ik kon het aanbod niet weigeren. Antwerp is één van de beste ploegen in België

Antwerp kwam op de proppen. De Great Old huurt de 24-jarige flankaanvaller voor twee seizoenen. “Ik kon het aanbod niet weigeren. Antwerp is één van de beste ploegen in België. Ik ben er dan ook zeker van dat dit een goede stap is voor mij.”

“Je voelt aan alles dat Antwerp een topclub is”, besluit Ampomah. “Natuurlijk kunnen we de titel pakken. Maar in plaats van daar over te praten, moeten we vooral hard werken. Dan is er heel veel mogelijk. Zo bleek bijvoorbeeld in Europa tegen Tottenham Hotspur.”