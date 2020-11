Ook Vormer erkent nederlaag: "Dortmund was gewoon een maatje te groot"

Ruud Vormer is dan wel de leider en aanvoerder van Club Brugge, maar ook de Nederlander slaagde er gisteren niet in om blauw-zwart op sleeptouw te nemen. Al is hij ook heel nuchter in zijn analyse.

Nochtans kreeg Ruud Vormer voor én na de rust kansjes om te scoren. "Voor de rust ging mijn schot net naast, terwijl ik na de koffie net niet aan die voorzet kon. Het is dus moeilijk te zeggen of er meer in zat." "Al denk ik het niet", erkent Vormer de sterkte van Borussia Dortmund op de website van Club Brugge. "Ze waren gewoon een maatje te groot. Maar dat is niet erg. Volgende week moeten we absoluut winnen en dan doen we een gouden zaak."