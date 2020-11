OFFICIEEL: Na Overmeire haalt Lokeren-Temse ook ex-speler van Antwerp en Cercle binnen: "Club terugbrengen waar we horen"

KSC Lokeren-Temse heeft na de komst van Killian Overmeire nog een straffe transfer gerealiseerd. Stephen Buyl heeft een contract getekend op Daknam.

Voor Stephen Buyl is het zelfs een terugkeer naar het oude nest. De aanvaller was tussen 2002 en 2008 actief bij de jeugdploegen van wijlen Sporting Lokeren. Buyl komt transfervrij over van KSV Roeselare.

"Vorig seizoen haalde Karel Fraeye me al naar Roeselare", doet Buyl zijn verhaal. "Dat was een korte passage om de bekende redenen. Nu belde hij om naar hier te komen. Ik heb niet getwijfeld."

✍️#TRANSFER | Stephen Buyl (28) versterkt SC Lokeren-Temse! ⚪️⚫️🟡 De aanvaller komt transfervrij over van KSV Roeselare en heeft een verleden bij Westerlo, Antwerp en Cercle Brugge.



Buyl snakt naar het veld. "Ik mis matchritme, maar wil opnieuw voetballer zijn. Lokeren-Temse is Tweede Nationale, maar zo voelt het niet. Ik wil er alles aan doen om deze mooie club opnieuw terug te brengen waar we horen."