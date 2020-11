Jan Mulder snoeihard voor Arturo Vidal: "Hoe dom kun je zijn?"

Na de Champions League wedstrijd tussen Inter Milaan en Real Madrid was analist Jan Mulder bijzonder kritisch voor Arturo Vidal. De Chileense middenvelder pakte vroeg in de wedstrijd een rode kaart en liet zo zijn club in de steek.

Na afloop van de wedstrijd kwam Jan Mulder nog even terug op de fase van Arturo Vidal. De flamboyante speler reageerde te hevig op de scheidsrechter en kreeg vervolgens zijn tweede gele kaart: “Dat is iets voor een zaterdagmiddag ergens in een lagere afdeling. Maar dit kost Inter tientallen miljoenen. Hoe dom kun je zijn? Het is ook niet de eerste keer.” Arturo Vidal speelde al voor veel grote clubs in zijn carrière. Zo is Vidal ex-speler van Juventus, Bayern München en FC Barcelona. De middenvelder staat garant voor gele en rode kaarten en lijkt nog steeds niet geleerd te hebben uit zijn fouten.