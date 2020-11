"Het Gent van vorig jaar had dit Rode Ster Belgrado natuurlijk opgevreten, maar de realiteit is anders"

AA Gent ging ook tegen Rode Ster Belgrado onderuit en zo staat er na vier speeldagen een pijnlijke 0 op 12 op het scorebord. Sven Kums en Vadis Odjidja likten achteraf de wonden.

"Als je zo aan de wedstrijd begint, dan schiet je jezelf gewoon in de voet", aldus een ontgoochelde Sven Kums na de nederlaag tegen Rode Ster Belgrado. "Het is iets waar zij op wachten, zodat ze nog meer konden terugleunen."

"Aanvallend had het bij ons preciezer gemoeten om tot meer kansen te komen. Aan de wil lag het zeker niet. We hadden vaak de bal en ook wel wat kansen, maar als zij dan ook vanuit hun tweede kans meteen scoren wordt het moeilijk."

Constanter worden

Ook Vadis Odjidja zag het met lede ogen aan: "We waren heel aanwezig op hun helft van het veld, maar we hebben te veel kansen nodig om te scoren en dat wil voorlopig niet lukken."

"Het Gent van vorig jaar had dit Rode Ster Belgrado opgevreten, natuurlijk. Maar zo zijn er nog al wedstrijden geweest. Maar de werkelijkheid is dat we het met deze ploeg moeten doen, we moeten nu constanter worden."