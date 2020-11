AA Gent met aanvaller die zich spiegelt aan Eden Hazard tegen Rode Ster: "Je moet niet bang zijn van voetbal"

AA Gent moet het vanavond zonder al zijn diepe spitsen doen. Yaremchuk, Kleindienst en Depoitre zijn niet beschikbaar. Dus moet de snelheid van Osman Bukari het verschil maken tegen Rode Ster Belgrado.

Niet op kracht, wel op snelheid dus... "Mijn vader en mijn vier broers waren allemaal heel snel. Mijn vader was een spurter op school, mijn broers deden ook aan atletiek. Maar ik ben de enige voetballer in de familie. Mijn ouders hebben me daarin altijd gesteund, omdat ze al snel zagen dat ik alleen maar voetballer wou worden", zegt hij in HLN.

Maar snelheid is niet zijn enige wapen. Bukari is ook technisch sterk, naar het voorbeeld van zijn idool. "Mijn grote voorbeeld is Eden Hazard. Ik bekeek elke video van hem die ik maar kon krijgen. Bij de academie in Acrra noemden ze mij allemaal 'Hazard', omdat ik ook zo'n dribbelaar was. Wat ik ook zo bewonder aan Eden: hij voetbalt zonder stress. Lukt zijn dribbel niet, dan probeert hij het de volgende keer gewoon opnieuw. Zo zit ik ook in mekaar: je moet niet bang zijn van voetbal, je moet er plezier aan beleven."