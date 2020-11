Het draait al niet geweldig bij Lierse Kempenzonen en dan dit: ex-prof naar de B-kern verwezen

De Kempense derby moet voor een ommekeer zorgen bij Lierse Kempenzonen. Ze gaan het tegen Westerlo wel zonder Bob Straetman doen.

"We hebben strijders nodig. Jongens die er alles willen aan doen om Lierse in 1B te houden. In die context werd Bob Straetman door de sportieve staf naar de B-kern verwezen. Die beslissing is voor onbepaalde tijd", legde teammanager Roel Rymen uit in Gazet van Antwerpen.

Lierse Kempenzonen rekent dus op een ommekeer zonder Straetman, de 22-jarige ex-aanvaller van Lokeren die dit seizoen goed was voor 1 goal en 1 assist. De Pallieters hebben een achterstand van vijf punten op RWDM, Lommel en Westerlo en zijn de enige club die door Club Nxt werd geklopt dit seizoen. De Brugse beloften volgen in het klassement al op drie punten.