Zotte toestanden in Turkije: Diagne (ex-Club) lukt zowaar een hattrick, ploeg Chadli geeft na assist Rode Duivel 3-0 weg

In zijn periode bij Club Brugge had Mbaye Diagne niet lang nodig om zich persona non grata te maken. Dat leek bij Galatasaray hetzelfde verhaal te worden. Begin deze maand leek de Turkse topclub niet meer op hem te rekenen. Maar kijk: het geluk lacht de Senegalees zich toe.

Op 8 november speelde Diagne zich opnieuw in de gratie van coach Terim met een invalbeurt bij Sivasspor. Een kleine twee weken later stond hij zowaar in de basis en luisterde hij zijn wedstrijd op met een doelpunt van op de stip. Dat deed hij deze zaterdag opnieuw. Het relaas van een aparte dag in het Turkse voetbal. Dankzij zijn strafschopdoelpunt op slag van rust vond Diagne dus voor de tweede wedstrijd op rij de weg naar doel. En hij was nog niet klaar: na de pauze deed hij er twee veldgoals bovenop. Galatasaray won met ruime 0-4-cijfers bij Rizespor. Diagne zal nu nog wel eventjes blijven staan. GOL | Rizespor 0-2 Galatasaray, 52' Diagne#RİZvGS pic.twitter.com/S973vGeI38 — legendsportof13 (@legendsportof13) November 28, 2020 GOL | Rizespor 0-3 Galatasaray, 79' Diagne#RİZvGS pic.twitter.com/bo1KTUpov6 — legendsportof13 (@legendsportof13) November 28, 2020 Rode Duivel Nacer Chadli kwam dan weer in actie bij zijn ploeg Basaksehir. Chadli leverde de assist voor het openingsdoelpunt. Basaksehir scoorde nadien nog twee keer en stond bij het ingaan van de blessuretijd nog 3-1 voor. Geen vuiltje aan de lucht dus, zou je denken. Integendeel: Denizilispor sleepte nog een 3-3 uit de brand.