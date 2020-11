🎥Antoine Griezmann pakt uit met een geweldig doelpunt: Barcelona schuift na ruime overwinning weer op naar linkerkolom

Zondagmiddag speelde FC Barcelona een belangrijk duel tegen Osasuna. Bij een overwinning kon het weer opschuiven naar de linkerkolom van het klassement. Antoine Griezmann pakte bij de 2-0 uit met een fantastisch doelpunt.

Op het halfuur brak Martin Braithwaite de score met wat geluk open voor FC Barcelona. De Deen tikte de bal met de knie in het doel. Maar vlak voor rust was het Antoine Griezmann die uitpakte met een fantastisch doelpunt. De Fransman nam een voorzet in één tijd op de slof. Dat levert altijd heerlijke beelden op.

Voor Griezmann is dit een mentale boost want hij is zeker niet bezig aan de beste periode uit zijn carrière. De verguisde aanvaller zat vaker op de bank dan dat hem lief is. In de tweede helft toonde Griezmann zich ook als aangever voor de 3-0 via Coutinho. Lionel Messi dacht nog even aan een mooi eerbetoon voor zijn overleden landgenoot Diego Maradona. De Argentijn sprong met de hand naar de bal, maar besloot dan toch om de bal niet in het doel te slaan.

Messi taking his tribute to Maradona into his own hands! pic.twitter.com/IAzJbIHMKO — TalkFCB (@FCBNewsRoom) November 29, 2020

Het eerbetoon voor zijn landgenoot kwam er uiteindelijk toch bij de 4-0. Barcelona schuift na een ruime overwinning ook op naar de zevende plaats. Het telt wel al 9 punten minder dan leider Real Sociedad.