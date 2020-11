Dennis Praet kijkt maandagavond met Leicester City jeugdvriend in de ogen: "Een revanche zit er wel in"

Maandagavond ontvangt Leicester City promovendus Fulham. De voormalige Anderlecht-producten Youri Tielemans en Dennis Praet ontvangen met Denis Odoi dus een oude bekende.

Ondanks de 3-0 pandoering op Anfield begon Leicester City uitstekend aan het seizoen. Dennis Praet streek vorig seizoen al neer bij de club, maar dit seizoen ontpopt hij zich meer en meer tot titularis. De middenvelder startte zo goed als altijd in de basis. Daarin wist hij ook één keer te scoren.

De Rode Duivel hoopt maandagavond opnieuw te mogen starten in het duel tegen Fulham. Daar zal hij jeugdvriend Denis Odoi tegen het lijf lopen. Ze speelden een geruime samen in het eerste elftal van Anderlecht: "Ik ken hem al van tijdens mijn periode bij de jeugd van Genk. We zaten samen op het busje dat ons van Leuven naar Genk vervoerde", vertelt Dennis Praet in een interview aan Play Sports.

De vrienden houden nog vaak contact met elkaar. Ze kaarten vaak na over de gespeelde wedstrijden in de Premier League. Denis Odoi zag dus maar al te goed dat het team van Brendan Rodgers een stevige dreun kreeg op bezoek bij Liverpool: "Hij vreest dat we maandag revanche willen nemen, die kans zit er ook in", lacht Dennis Praet.