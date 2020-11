🎥 Emotionele beelden in de Eredivisie: Speler maakt rentree na 1.168 dagen blessureleed en barst in tranen uit

Zaterdagavond nam ADO Den Haag het op tegen Heerenveen. Bij Den Haag maakte Ricardo Kishna zijn rentree na lang blessureleed. En dat leverde mooie beelden op.

Het was ondertussen al 1.168 dagen geleden dat we Ricardo Kishna nog eens in actie zagen. De aanvaller zat dit weekend voor het eerst weer in de selectie bij ADO Den Haag. Na 28 minuten kwam hij al een geblesseerde ploegmaat vervangen. Na het laatste fluitsignaal kon Kishna zijn tranen niet bedwingen.

❤️ Alle emoties komen eruit bij Ricardo Kishna na zijn rentree. De aanvaller keerde na ruim drie jaar terug op het veld bij ADO Den Haag. Het is je gegund Ricardo! pic.twitter.com/aL7PmvGxv7 — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 28, 2020

Ricardo Kishna is nog altijd maar 25 jaar. Toch heeft hij er al een bewogen carrière opzitten. In het seizoen 2014-2015 stroomde de aanvaller door naar het eerste elftal van Ajax. Hij versierde zelfs prompt een toptransfer naar het Italiaanse Lazio. Via enkele omzwervingen streek hij in 2017 neer bij ADO Den Haag, maar toen sloeg het noodlot toe.

Op 17 september 2017 nam de aanvaller het met Den Haag op tegen uitgerekend zijn Ajax. Tijdens de wedstrijd scheurde hij zijn knieband. Sinds zaterdagavond kan Kishna zich eindelijk weer voetballer noemen.