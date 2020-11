'Bayern is laksheid van verdediger grondig beu en haalt vervanger in Leipzig'

Bayern München wil de transfermarkt op. Hansi Flick is niet te spreken over de discipline van Niklas Süle. Hij wil de verdediger dan ook zo snel mogelijk vervangen.

Hansi Flick is de mentaliteit van Niklas Süle grondig beu. De 25-jarige verdediger doet amper iets op training en worstelt daardoor met zijn gewicht. Dat is ook meteen de reden waarom hij dit seizoen amper in actie komt.

De coach van Der Rekordmeister wil de Duitse international dan ook zo snel mogelijk lozen. Ook de vervanger is al gekend: Flick wil Dayot Upamecano van RB Leipzig naar de Allianz Arena halen.

De Franse verdediger moet een slordige zestig miljoen euro kosten, maar dat geld hoopt Bayern enigszins samen te rapen met de verkoop van Süle. De marktwaarde van laatstgenoemde wordt op zo’n vijftig miljoen euro geschat.