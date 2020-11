📷 Donny van de Beek kreeg meteen een stevige tik te verwerken: "Welkom in de Premier League"

Even leek het ersntig te zijn, want van de Beek schreeuwde het uit van de pijn na een duel met Ward-Prowse. Nog geen minuut na de tackle liep de Nederlander echter al vlot terug tussen de spelers en hij zou nog een goede wedstrijd spelen.

Na de wedstrijd toonde Donny van de Beek een foto van zijn enkel. Er is duidelijk een bult te zien, maar van de Beek zelf kan er nog wel mee lachen. "Welkom in de Premier League", schreef de Nederlander op Instagram.

😠@Donny_Beek6 went all in on Sunday...#MUFC