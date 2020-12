Analisten Extra Time zijn het niet eens met Referee Department: "Ref was in eerste instantie juist door zijn buikgevoel te volgen"

Iedereen had wel zijn mening over de rode kaart voor Aster Vranckx afgelopen weekend tegen Beerschot. Het was een fase die de match deed kantelen en was vatbaar voor discussie.

Dat deden ze ook aan de tafel van Extra Time, waar niemand hem rood had gegeven. "Als je een foto neemt van het contact, dan zeg je dat het rood is. Maar niet als je weet hoe het ontstaan is", aldus Gert Verheyen. Vranckx raakte de bal, maar schoof daarna door en raakte het been van Coulibaly. Als je de beelden vertraagt zou je inderdaad zeggen: rood. "De VAR neemt inderdaad die foto", zegt Filip Joos. "Maar het leven is dynamisch, net als het voetbal. Het leven staat niet stil, het voetbal ook niet. De ref mag zijn buikgevoel niet meer gebruiken, maar moet volgens een winkellijstje beslissen. Ik zou hier als scheidsrechter razend zijn, want hij nam wél de goeie beslissing aanvankelijk. Hij volgde zijn buikgevoel."