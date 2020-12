Hugo Broos legt uit waarom hij gesprekken met Noord-Afrikaans land stopzette: "Geen evident land"

Hugo Broos nam in het seizoen 2018/19 als sportief directeur ook het trainerscommando over bij KV Oostende. Eind april werd de samenwerking stopgezet en sindsdien zit Broos zonder trainersbaan.

En onlangs kwam er een verrassende aanbieding binnen voor de ex-trainer van onder meer Anderlecht en Genk. Hugo Broos was in gesprek met de Libische voetbalvond voor de positie van bondscoach.

"ik heb ze vanmiddag (dinsdag, nvdr.) laten weten dat ik het niet zou doen", bevestigde Hugo Broos de gesprekken bij Sport/Voetbalmagazine. "Libië is geen evident land, gezien de interne situatie. Reizen daar naartoe worden door ons land ten zeerste afgeraden."

Africa Cup

"Het was ook niet de bedoeling dat ik daar zou verblijven of van daaruit werken. Alle stages en wedstrijden met de nationale ploeg worden afgewerkt in Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten of in buurland Tunesië."

Broos heeft een enorm status verworven in Afrika door in 2017 de Africa Cup of Nations te winnen met Kameroen.