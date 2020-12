Voor de eer! KAA Gent wil beschamende exit voorkomen: "Die nul moet absoluut weg"

Voor de eer! Met die ingesteldheid moet KAA Gent donderdag het veld van de Ghelamco Arena op stappen. Want 3 op 15 oogt toch mooier dan 0 op 15?

Zo kijkt ook Wim De Decker naar de wedstrijd tegen Slovan Liberec, want kwalificatie is niet langer mogelijk. "Geen enkele sportman kan dit hebben. Die nul moet absoluut weg. Het is heel jammer dat we als allerlaatste geklasseerd staan", citeerde Het Laatste Nieuws de trainer van KAA Gent. "Ons eergevoel moet zeker zegevieren."

Spitsen

Na weken puzzelen voorin zou De Decker ook opnieuw een fitte spits kunnen inzetten. Yaremchuk, Depoitre en Kleindienst zitten in de kern, al is het nog niet zeker of ze ook 100% wedstrijdklaar zullen zijn.

"Ik ga keuzes moeten maken. Of er jongens bij zijn die morgen inzetbaar zijn is een andere vraag. Nood breekt soms wet", besloot De Decker.