Nog een contract tot 2023 maar De Bruyne en Manchester City staan dicht bij nieuw (en nòg beter) contract

Niet dat 350.000 euro per week weinig is want De Bruyne is de absolute grootverdiener bij Manchester City. In de Premier League verdient enkel David de Gea meer dan De Bruyne met zo'n 400.000 euro per week.

Manchester City zou het contract van De Bruyne willen openbreken tot minstens medio 2025. De bevestiging van de contractverlenging wordt eerstdaags verwacht.

Talks progressing between Kevin de Bruyne and Manchester City board to extend his contract. ‘Here we go’ territory expected soon.#MCFC close to complete the signing of Darío Sarmiento [17 years old] from Estudiantes. The ‘real’ fee will be €9m + add ons [potentially €19m]. 🔵