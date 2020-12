Zweedse voetballer doorverwezen naar rechtbank voor aannemen van smeergeld

De feiten dateren reeds van mei 2019. Een Zweedse profvoetballer van IF Elfsborg, wiens naam niet bekendgemaakt is, pakte toen in een wedstrijd bewust een gele kaart in ruil voor smeergeld van gokkers, meldt Het Nieuwsblad.

Voor deze feiten is hij doorverwezen naar de rechtbank. De procureur verklaarde dat de speler in kwestie kort na de bewuste wedstrijd een som van 300.000 Zweedse kronen (omgerekend ongeveer 30.000 euro) in ontvangst nam van de gokkers die hadden ingezet op zijn gele kaart. De speler riskeert twee jaar cel in het kader van "passieve corruptie" en "het overtreden van de wet op kansspelen". De twee gokkers, zijnde de betalers van het smeergeld, worden ook vervolgd. Ook in de lagere Zweedse reeksen is er helaas corruptie aanwezig. Daar werd een speler eerder deze week ook naar de rechtbank doorverwezen omdat hij tot zes keer toe geld heeft aangenomen om een wedstrijd te verliezen.