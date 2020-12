Staat de deur open bij Standard door slechte financiële situatie? CEO reageert: "Valt niet uit te sluiten"

Standard wil op donderdagavond nog eens uitpakken met een Europese stunt op bezoek bij Rangers. Maar financieel hebben ze Rouches het ondertussen niet breed, en dat zal gevolgen hebben.

CEO Alexandre Grosjean heeft zich alvast uitgelaten over mogelijke wintertransfers op Sclessin: "Het valt niet uit te sluiten dat de we kern zullen afslanken, zeker als we Europees uitgeschakeld zouden zijn", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Zien af zoals vele bedrijven

"We zien af, zoals vele bedrijven op dit moment. We zijn in overlevingsmodus, zoals nog wel wat andere clubs. De impact van de crisis is groot.

En dat zou dus zijn gevolgen kunnen hebben: "We willen werken aan de loonmassa, maar dat is een werk van lange adem. Op een bepaald moment zullen we beslissingen moeten nemen."