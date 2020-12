Kompany gaat weinig wijzigen tegen Zulte Waregem, maar heeft wel nieuwe rol voor Verschaeren in petto

Vrijdagavond trap Anderlecht de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League op gang. De Brusselaars moeten eigenlijk de overwinning pakken om de voeling met de top vier niet te verliezen.

Volgens Het Nieuwsblad rekent coach Vincent Kompany op dezelfde ploeg die op de vorige speeldag nog gelijkspeelde tegen Standard. Er is slechts één wijziging: Yari Verschaeren neemt de plaats van Michel Vlap in op de 10.

Opvallend is dat er geen Dimata, Bakkali en Zulj in de selectie.te bespeuren is. Die eerste is ziek terwijl het bij de twee andere om een sportieve beslissing lijkt te gaan. Daardoor komt Antoine Colassin eindelijk nog eens bij de selectie.