Voorzitter ad interim van Barça zegt waarop het staat: "Als het aan mij had gelegen had ik Lionel Messi afgelopen zomer verkocht"

Carlos Tusquets is de man die orde op zaken moet stellen bij FC Barcelona. Met hem aan het roer had Lionel Messi niet meer in Camp Nou gevoetbald.

Na het ontslag van Josep Bartomeu werd Carlos Tusquets aangesteld als voorzitter ad interim van de Catalaanse grootmacht. De voormalige financieel directeur stelt zich niét verkiesbaar bij de voorzittersverkiezingen, maar moet de financiële crisis bedwingen. “Als het aan mij had gelegen had ik Lionel Messi afgelopen zomer verkocht”, windt Tusquets er geen doekjes om bij RAC1. “Vanuit economisch standpunt was dat een logische keuze geweest. Op die manier hadden we een pak geld kunnen besparen én zelfs verdienen.”