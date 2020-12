Haroun en De Laet unisono: "Geen galamatch tegen Tottenham, wij gaan voor resultaat"

Twaalf op vijftien, dat is de uiterst knappe balans van Antwerp in de Europa League tot dusver. De Europese lente is een feit, maar de Great Old wil meer. In Noord-Londen wil Antwerp zichzelf tot groepswinnaar kronen. Daarvoor moet Antwerp minstens een punt gaan rapen op bezoek bij Tottenham.

Coach Ivan Leko gaf meteen na afloop van de partij tegen Ludogorets al aan dat hij niet zal roteren tegen Tottenham. Ook aanvoerder Faris Haroun sprak strijdvaardige taal op de persconferentie.

"Wij spelen altijd om te winnen. Dat gaan we zondag op Genk doen, en dat zullen we ook in Tottenham doen. We spelen voor die eerste plaats in de groep. Bovendien zouden we de club daarmee een dienst kunnen bewijzen in deze financieel moeilijke tijden."

Op de vraag of de wedstrijd in Tottenham er nog wel toe doet, moest Ritchie De Laet niet lang twijfelen. "Natuurlijk, we kunnen als eerste eindigen, dus is het een belangrijke match."

"Als we geconcentreerd zijn, kunnen we tegen Tottenham een resultaat spelen. Dat hebben we in de thuiswedstrijd al bewezen. Neen, van een galamatch kan dus absoluut geen sprake zijn", besluit de rots in de branding van de Great Old.