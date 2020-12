Drie geniale én verbazingwekkende anekdotes over Wasyl in Leicester: "Ik zal onze eerste ontmoeting nooit vergeten"

Marcin Wasilewski is met voetbalpensioen. De Pool is een ware cultheld bij de fans van RSC Anderlecht. Ook bij Leicester City zal zijn passage niet snel vergeten worden.

Liam Moore was één van de spelers die bij Leicester City vaak op stap ging met Marcin Wasilewski. “Ik zal onze eerste ontmoeting nooit vergeten”, aldus de verdediger van Reading FC. “Plots sloeg hij een glas champagne stuk en begon het op te eten.”

“Wasyl kan enorm veel drinken”, lacht Moore in The Athletic. “Toch leek hij nooit dronken. Meer zelfs: de volgende dag stond hij op het trainingsveld alsof er niets gebeurd was. Wij wisten op zo’n momenten meestal niet meer wat er de avond voordien gebeurd was.”

Nog een laatste anekdote schetst Wasilewski helemaal. “Na de titel van Leicester City werden alle spelers uitgenodigd op het luxeresort van Vichal Srivaddhanaprabha (de inmiddels overleden eigenaar van the Foxes en OH Leuven, nvdr.).”

“David Nugent had voor de gelegenheid zijn duurste schoenen aangetrokken”, proest Moore het uit. “Hij was echt verzot op die schoenen, maar Wasyl flikkerde ze gewoon in een Thaise rivier. Nugent durfde niet eens te reageren uit schrik voor de Pool.”