Standard liet zijn tanden zien tegen Rangers, maar is wel Europees uitgeschakeld: "We hebben toch het gevoel dat we er dicht bij waren"

Standard had nog een waterkansje op een Europese lente en weerde zich als een duivel in een wijwatervat in het Ibrox Park. Het mocht echter niet baten, na een goede eerste helft van de Rouches, rekenden de Schotten in de tweede helft af met Standard.

Het rapport oogt bijzonder mager: slechts drie punten in vijf Europese matchen. Toch lieten de Rouches tegen Rangers hun tanden zien, vooral dan in de eerste helft. Op het einde van de tweede helft duwden de Schotten de Luikenaars weg.

"Deze nederlaag is frustrerend, want we hebben een uur lang echt goed gespeeld", zegt Standard-coach Philippe Montanier bij Sporza. "In het laatste halfuur waren we iets minder precies. Onze eerste helft was op alle gebieden goed en we zijn ook goed begonnen aan de tweede helft."

"Maar daarna werd het bij ons wat minder en ontwikkelden de Rangers meer druk om de punten thuis te houden. Iedereen is ontgoocheld, want we wilden hier echt een zege boeken. We hebben toch het gevoel dat we er dicht bij waren."