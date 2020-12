Moet Atlético Madrid belangrijke basispion missen? Rode Duivel traint niet mee door een knieblessure

Yannick Carrasco trainde vrijdag niet mee met Atlético Madrid. De Rode Duivel heeft te veel last van een opgelopen knieblessure.

Yannick Carraco ontbrak vrijdag op training bij Atlético Madrid. Hij viel dinsdag in het belangrijke Champions League-duel tegen Bayern München uit met een knieblessure. Volgens de clubdokters zal deze kwetsuur behandeld moeten worden. Of hij ook speelklaar geraakt voor de confrontatie van zaterdag tegen Real Valladolid blijft momenteel nog een vraagteken. Zijn afwezigheid zou voor Los Colchoneros een serieuze aderlating zijn.

De Rode Duivel verkeerde afgelopen weken in bloedvorm en was ook enorm belangrijk voor Atlético Madrid. Yannick Carrasco scoorde het enigste doelpunt in de topper tegen FC Barcelona. Vorige week dwong hij na een sublieme actie ook het winnende doelpunt af tegen Valencia.

Atlético doet het goed in La Liga. Het staat op een tweede plaats en telt één punt minder dan leider Real Sociedad. Diego Simeone wil dit seizoen profiteren van het veelvoudige puntenverlies van zowel landskampioen Real Madrid als FC Barcelona.