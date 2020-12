Is de 20-jarige Haaland nu al onmisbaar voor Borussia Dortmund?

De blessure van Haaland zorgt voor puntenverlies in de competitie. Dortmund heeft zijn 20-jarig goudhaantje nodig en hoopt op een snelle herstelperiode.

Het ontbreken van Haaland scheelt een slok op de borrel voor Borussia Dortmund. De Duitse club moest het namiddag tegen Frankfurt stellen zonder zijn Noorse topspits. Er werden voldoende kansen gecreëerd, maar door het ontbreken van de 20-jarige aanvaller was Dortmund een pak minder efficiënt.

In 8 competitiewedstrijden was Erling Haaland goed voor 11 goals. In de Champions League kon Haaland al zes keer scoren in vier wedstrijden.

Haaland sukkelt met een spierblessure aan de hamstring. Eerst werd er gedacht dat de Noor out zou zijn tot januari, maar onlangs liet Haaland zelf weten dat hij snel zal terugkeren.

In de wedstrijd tegen Frankfurt maakte de 18-jarige Reyna de 1-1. Deze fantastische goal willen we u niet onthouden.

🇺🇸 | Wat een heerlijk doelpunt van het jonge talent van Dortmund, Giovanni Reyna (18)! 🚀 #SGEBVB pic.twitter.com/kI0TvBzZnJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 5, 2020