Pijnlijke details voor Wim De Decker: hoe de terugkeer van Vanhaezebrouck tot stand kwam

Wat als AA Gent afgelopen donderdag met 5-0 had gewonnen van Slovan Liberec? We gaan het natuurlijk nooit weten, maar toch ... Er zijn wat pijnlijke details bekend geworden.

De blamaga tegen Slovan Liberec was een uitgelezen moment om Wim De Decker na zo'n 80 dagen op straat te zetten.

Maar: volgens Het Laatste Nieuws lag zijn ontslag al vast na de 0-3 van zondag tegen Zulte Waregem en was het enkel het juiste moment afwachten.

C4

Bovendien moest De Decker nog voor de televisie opdraven om een reactie te geven - daarna kreeg hij zijn C4 in de Ghelamco Arena, assistent Balette moest de schrijvende pers te woord staan.

Er was al gesproken volgens de krant met Vanhaezebrouck eerder deze week, vandaar dat de zaak ook snel in kannen en kruiken was. De Decker werd van assistent gepromoveerd tot T1 na het ontslag van Bölöni, maar nu is dus voor hem geen plaats meer in de gehele staf. Vanhaezebrouck? Die zit zondag mogelijk al op de bank tegen Oostende.