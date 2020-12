'Ambities in 1B scheren hoge toppen, nieuwe miljoenendeal beklonken'

De deal hing eigenlijk al een half jaar in de lucht, maar nu zou het met oog op januari 2021 helemaal in orde komen. En zo is er opnieuw een miljoenentransfer op weg naar 1B.

Geen team uit 1A spendeerde dit jaar meer geld op de transfermarkt dan Lommel, de ambitieuze Limburgse club uit 1B. Met dank uiteraard aan de overname door de City Football Group, die voor de nodige geldsommen weten te zorgen. Rosa Met Diego Rosa staat nu ook een 18-jarige middenvelder nadrukkelijk in de belangstelling. Hij was in het verleden nog wereldkampioen bij de U17 van Brazilië. De zaak had de nodige voeten in de aarde, maar Het Belang van Limburg weet ondertussen dat Rosa op komst is. Enkel de laatste handtekeningen op het huurcontact zouden nog ontbreken.