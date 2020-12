Bekende Turkse ref fluit cruciale wedstrijd tussen Lazio en Club Brugge

Dinsdagavond staat Club Brugge voor een van de belangrijkste matchen van de laatste jaren. Blauw-zwart is namelijk gebrand op overwintering in de Champions League. Tegen Lazio krijgt het die kans en de UEFA heeft de scheidsrechter bekendgemaakt die de match in goede banen moet leiden.

De Turk Cüneyt Çakir (44) is door de UEFA aangeduid als spelleider voor het levensbelangrijke treffen. Çakir leidde al verschillende belangrijke wedstrijden in de Champions League, op WK's en EK's, maar is ook een oude bekende bij enkele Belgische clubs. Eind vorig jaar floot Çakir namelijk de Champions League-groepswedstrijd tussen tussen Napoli en Racing Genk (4-0). Iets langer geleden was de Turk de ref voor de Europa League-groepswedstrijd tussen Ajax en Anderlecht (1-3) en het duel tussen AA Gent en Dinamo Kiev (1-3) in de derde voorronde van de Champions League.





