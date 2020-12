Rondje Europa: Trossard valt in, maar ziet Saints winnen én opschuiven in klassement

Sporting Charleroi en KV Kortrijk hielden het vanavond op een scoreloos gelijkspel, maar elders in Europa kregen we gelukkig wel doelpunten te zien.

Brighton & Hove Albion 1-2 Southampton FC

Pascal Gross zette the Eagles op het halfuur op rozen, maar Southampton kon de scheve situatie helemaal rechtzetten. Danny Ings bezorgde the Saints in de slotfase de volle buit.

Leandro Trossard begon op de bank bij de thuisploeg. De Rode Duivel mocht een tiental minuten opdraven. Southampton klimt door de overwinning naar de vijfde plaats.

Overige wedstrijden:

SD Eibar 0 - 0 Valencia CF

TSG 1899 Hoffenheim 3 - 1 FC Augsburg

AFC Fiorentina 1 - 1 Genoa Calcio