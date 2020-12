Clement zal enkel tevreden zijn met de overwinning in Rome: "En in dat geval hebben mijn spelers hun plaats niet bij Club Brugge"

Club Brugge heeft een afspraak met de geschiedenis. Een overwinning van de Belgische landskampioen in het Stadio Olimpico zorgt voor overwintering in de Champions League. Philippe Clement gelooft in zijn troepen.

"Ik ken mijn groep heel goed", gelooft Philippe Clement volop in zijn spelers in Het Nieuwsblad. "Als ik hen nu zou moeten motiveren hebben ze hun plaats niet bij Club Brugge. Dit is een fantastische kans om geschiedenis te schrijven. En mooiere plaatsen dan Rome zijn er niet om dat te doen."

Gemakkelijk zal het niet worden. SS Lazio verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd op het Kampioenenbal. "Maar ik ben enkel tevreden met de overwinning. We hebben nu al evenveel punten als onze beste campagne ooit, maar we willen meer. Nu moeten we doen waar we al anderhalf jaar mee bezig zijn."