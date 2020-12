De Witte over open brief fans Gent: "Er valt over te discussiëren, maar met de manier waarop het gebeurd is, heb ik problemen"

Gent-voorzitter Ivan De witte heeft het gisteren in De Tribune ook gehad over de open brief die fans van Gent schreven. Daarin werd het beleid zwaar op de korrel genomen. "Er staan nuttige dingen in, maar ik wil ook wel weten wie die geschreven heeft.

De Witte staat open voor dialoog. "Je kunt niet met 20.000 mensen tegelijk praten", legt hij uit. "Wij hebben onze supportersfederatie en Armada Ganda. Ik vaardig niemand af om met die mensen te spreken, ik doe dat zelf." "Je zult niet veel clubs vinden waar de voorzitter dat zelf doet. Ik dacht dat ik op die manier voldoende mensen zou bereiken, maar ik heb uit de brief geleerd dat we daar aan moeten werken." De fans willen dat De Witte de problemen benoemt. "Ik gebruik deze gelegenheid dan ook om te zeggen dat er zinvolle dingen in de brief staan. Maar ik zou graag weten wie die brief geschreven heeft. Dit is het moment voor de auteurs om zich kenbaar te maken. Over de inhoud valt te discussiëren, met de manier waarop dit gebeurd is - anoniem - heb ik het wel moeilijk. Dat neem ik niet."