Moet Antwerp zich zorgen maken over vertrek van D'Onofrio? "Ik moet mezelf de vraag stellen of het nog graag genoeg doe"

Luciano D'Onofrio heeft een groot aandeel in de wederopstanding van Antwerp FC. De vakkennis van de sportief directeur heeft de reus wakker gemaakt. Enig probleem: zijn contract loopt af.

Op de Bosuil is men tevreden dat de deal tussen Standard en François Fornieri niét is doorgegaan. De Luikse zakenman is namelijk een persoonlijke vriend van Luciano D’Onofrio. Dat én het aflopende contract van de Italobelg bij de Great Old zou ervoor kunnen gezorgd hebben dat laatstgenoemde zijn bureau opnieuw op Sclessin zou installeren.

Al is het bijlange geen zekerheid dat D’Onofrio ook volgend seizoen de stunttransfers naar de Bosuil zal halen. “We zullen eerst en vooral zien hoeveel zin ik heb om door te gaan”, verrast de sportief directeur in Het Laatste Nieuws. “Ik moet mezelf de vraag stellen of ik het nog graag genoeg doe.”

“Mijn relatie met Paul Gheysens is heel goed”, gaat D’Onofrio verder. “Maar ik vind het normaal dat ik zelf mag bepalen of ik wil doorgaan. Dat geldt ook omgekeerd. De voorzitter mag op zijn beurt bepalen of ze willen doorgaan met mij. Al beloof ik Paul dat Antwerp op sportief én financieel vlak aan de Belgische top zal staan op de dag dat ik vertrek.”

Dat laatste is voor de Italobelg een absoluut punt. “Ik maak daar zelf een erezaak van. Elke club waar ik heb gewerkt heb ik gezond achtergelaten. Standard was bijvoorbeeld de beste club van België toen ik er vertrok. Waarom ik zou vertrekken? Dat weet je niet. Real Madrid won vier maanden geleden de titel en dreigt nu kopje onder te gaan. Is het dat allemaal waard?”